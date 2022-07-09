Мама Кирьоса объясняет успех сына на Уимблдоне его отказом от видеоигр

Нилл Кирьос, мама финалиста Уимблдона-2022 Ника Кирьоса, объясняет успех сына на турнире его отказом от видеоигр.

«Раньше нам было так трудно заставить его что-либо делать. Он был счастлив сидеть в своей комнате и играть в видеоигры все время. У него даже болело плечо от того, как много он играл. Как-то мы семьей были в Пекине и собирались пойти на экскурсию по Великой китайской стене. Кто бы это не сделал, верно? Но Ник не пошел. Меня это беспокоило.

Сейчас он наконец-то осознает, где находится. Это самое лучшее во всем этом. Я вижу разницу по его социальным сетям. После Открытого чемпионата Австралии этого года он начал что-то делать. Теперь он понимает, что жизнь не вращается вокруг тенниса. Никто не ожидал, что он может быть таким. Я действительно счастлива от того, чего он добился», — приводит слова Нилл Кирьос The Sun.

Кирьос в финале Уимблдона сыграет с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Матч пройдет в воскресенье, 10 июля.

Джокович и Кирьос играли друг с другом два раза и оба матча выиграл австралиец.