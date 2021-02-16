Тарпищев считает, что Карацеву в полуфинале лучше играть с Джоковичем

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Аслана Карацева над 21-й ракеткой мира Григором Димитровым в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Прежде всего, Аслана надо похвалить за то, что он, преодолев все жизненные катаклизмы, так сегодня сыграл. Он у меня впервые в 2016 году был в составе Кубка Дэвиса против Голландии в Москве. Потом была череда травм, потом были большие финансовые проблемы у всех, но ему повезло с тренером — Егором Яцюком из Белоруссии. За последние два с половиной года была проведена очень профессиональная работа. Но Аслан всегда отличался скрытостью, упорством и фанатизмом. Вся работа, которая была с ним проведена, показала себя в выигрышах четырех или пяти челленджеров подряд до отборочных на Australian Open. Но здесь он, конечно, раскрылся», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев также добавил, что очень счастлив этому событию, хотя никто, конечно, не ожидал такого резкого взлета, что он подряд будет всех мести. Тарпищев назвал Аслана настоящим королем и сказал, что это чисто заслуга Карацева.

«Нервная система и физика потрясающие. Сегодня два ключевых момента было — ему удалось зацепить и выиграть второй сет, и самый опасный был момент, когда начался четвертый сет, Дмитров делал вид, что уже проиграл и визуально, и по манере держаться, а Аслан не расслабился и сконцентрировано сыграл до конца. Ему надо сейчас восстановиться. Все будут по плечу стучать: «Молодец», «хорошо» и тому подобное. Если от этого сумеет уйти, физически он готов, психологически тоже. Теперь бояться нечего. Ему лучше играть с Джоковичем в полуфинале. Он мог бы сыграть с ним в свою игру и не держаться за счет».

Аслан Карацев, 114-я ракетка мира, одолел болгарина Григора Димитрова со счетом 6:2, 4:6, 1:6, 2:6 в 1/4 Australian Open. В полуфинале Карацев встретится с победителем пары Джокович — Зверев.

(Екатерина Звенигородская)