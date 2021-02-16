«Ждем комментарий Губерниева...» Реакция соцсетей на выход Карацева в полуфинал Australian Open

Теннисист Аслан Карацев победил болгарина Григора Димитрова в матче 1/4 финала Australian Open со счетом — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Как болельщики и пользователи отреагировали на выход 27-летнего россиянина в полуфинал турнира.

БигБосс: «Скоро Джока и Надаль будут биться, чтобы встретиться с Карацевым в полуфинале».

Krinf15: «Большое спасибо Аслану уже за то, что оба полуфинала АО с участием наших, мы будем смотреть с повышенным вниманием! Не уверен, но мне почему-то думается, что подобного успеха мы ещё не знали! Как бы то ни было: Аслан — большущий молодчина и настоящий орел!!!».

Ezoloto: «Это ж просто терминатор какой-то! У Джоковича и Зверева уже коленки трясутся, наверное».

Александр Логинов: «Это тот Димитров, который Тима порвал?».

Bambarbia: «Аслан — красава! Пройдись бульдозером по полуфиналу — проучи скептиков и ждем российского финала».

Kavey: «Аслан, ты что творишь, для тебя авторитеты вообще есть?».

Sergey Krug: «Просто скажем мы спасибо...Ждем комментарий Губерниева с предложением перейти Аслану в биатлон».

В полуфинале 27-летний россиянин встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.30 (мск).

В среду, 17 февраля, свой четвертьфинальный матч проведут россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев, их встреча начнется в 7.00 (мск).