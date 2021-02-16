Андрей Рублев — Даниил Медведев: во сколько начало, где смотреть матч
11:00
Два российских теннисиста сыграют в 1/4 финала Australian Open рано утром 17 февраля в Мельбурне. Андрей Рублев против Даниила Медведева. Начало игры — в 7.00 по московскому времени.
В четвертом круге Рублев победил норвежца Каспера Руда после того, как соперник отказался от проведения встречи. Медведев обыграл Маккензи Макдональда со счетом 6:4, 6:2, 6:3 и продлил свою победную серию до 18 матчей.
Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинала Australian Open.
Следить за матчем Рублев — Медведев вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Eurosport.ru.
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