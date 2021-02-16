Два российских теннисиста сыграют в 1/4 финала Australian Open рано утром 17 февраля в Мельбурне. Андрей Рублев против Даниила Медведева. Начало игры — в 7.00 по московскому времени.

В четвертом круге Рублев победил норвежца Каспера Руда после того, как соперник отказался от проведения встречи. Медведев обыграл Маккензи Макдональда со счетом 6:4, 6:2, 6:3 и продлил свою победную серию до 18 матчей.

Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинала Australian Open.

Следить за матчем Рублев — Медведев вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Eurosport.ru.

Видеотрансляция матча Рублев — Медведев на Australian Open