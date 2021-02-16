Россиянин Аслан Карацев продолжает творить чудеса на Australian Open — он выиграл четвертьфинал у 18-й ракетки турнира болгарина Григора Димитрова

Открытый чемпионат Австралии

Четвертьфинал. Мужчины

Аслан Карацев (Россия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2

27-летний теннисист, впервые в карьере пробившийся в сетку мейджора через квалификацию, за пару недель стал главным возмутителем спокойствия и открытием турнира, да и, наверное, всего сезона. Победив в четвертом круге Феликса Оже-Альяссима, Карацев заставил любителей статистики покопаться в своих тетрадях.

Выяснилось, что он всего лишь 14-й игрок в истории, сыгравший квалификацию, а затем прошедший в четвертьфинал (и первый с сезона-2011), а на Australian Open и вовсе было только два таких примера. Также он стал самым возрастным дебютантом «Шлемов», дошедшим до второй недели соревнований, и игроком с самым низким рейтингом на этой стадии в Мельбурне со времен Патрика Макинроя в 1991-м.

Борьба с давлением

В один момент к Аслану оказалось приковано внимание публики, журналистов, специалистов — всего теннисного мира. И очень интересно было посмотреть на то, как он будет со всем этим справляться. Ведь в отличие от Оже-Альяссима, который очень талантлив, но настолько же нестабилен, во вторник на корте его ждал куда более опытный Димитров. Который в предыдущем матче легко и непринужденно разгромил третью ракетку мира Доминика Тима, а до этого провел всего семь геймов в матче против Пабло Карреньо Бусты.

И поначалу ход матча подтверждал эти опасения. К тому же в Мельбурн пришла летняя жара, а игра проходила в самый разгар дня. Карацев взял подачу Димитрова в третьем гейме и повел в счете. Но после этого в его игре что-то резко разладилось. Он не просто позволил сопернику сразу же сделать обратный брейк, а отдал болгарину шесть геймов подряд, а вместе с ними и первый сет за 33 минуты.

При этом события развивались примерно по одному пути — Димитров брал свои геймы под ноль и создавал Аслану проблемы на его подаче. При этом Григор не взвинчивал темп до запредельных оборотов, а просто играл надежно на задней линии, выжидая ошибки оппонента. И регулярно дожидался, ведь у Карацева не шла его фирменная атакующая игра — за первый сет он сделал всего 3 виннера при 19 невынужденных ошибках. А на приеме он и вовсе взял только 3 розыгрыша за партию. Вспомнились слова Карацева из осеннего интервью: «Мои проблемы были в голове».

Всухую Димитров забрал и первый гейм второго сета, но в следующем россиянин завелся. Счет шесть раз доходил до отметки «ровно», а Карацев при этом отыграл пять брейк-пойнтов. Следом Аслан наконец навязал сопернику борьбу на его подаче. А затем взял свой гейм со счета 15:40 и в следующем сделал второй в матче брейк. Удивительно, но как только Димитров пытался ускорить игру и действовать чуть резче, Карацев тут же отвечал ударом на удар. Но как только у болгарина включался «режим ожидания», Аслан начинал штамповать ошибки. Мы вновь увидели обратный брейк, причем за счет двойной ошибки Карацева на решающем мяче.

Возрождение и рекорд

Впрочем, о повторении первого сета речь не шла. Димитров к этому моменту уже не чувствовал себя так уверенно, да и мельбурнская жара давала о себе знать — ошибок и в игре Григора стало достаточно. В девятом гейме при счете 4:4 он отыграл брейк-пойнт, но почти тут же отдал свою подачу двойной ошибкой. Выйдя подавать на сет, Карацев сделал это под ноль.

Такой поворот событий явно обескуражил и озадачил Димитрова. Судя по всему, он рассчитывал на блицкриг, поэтому на третью партию вышел не таким раскованным. Аслану же, напротив, психологически стало легче, и игра наладилась — полетела подача, появились контратаки с приема, стали проходить уже привычные переводы в линию и кроссы. Итог — снова брейк в третьем гейме и счет 2:1. А после того как Карацев в следующем взял свою подачу, Димитров откровенно бросил играть. За следующие три гейма он взял только три розыгрыша, стал держаться за спину и отдал партию за 28 минут. После чего попросил медицинский тайм-аут, уже уступая Карацеву по сетам.

Григор вернулся из подтрибунных помещений чуть более бодрым, но своим видом показывал, что готов далеко не на 100 процентов. Тем не менее, Димитров обменялся с Карацевым взятыми геймами на подаче. Проблемы возникли у него в четвертом гейме — болгарина подводил форхэнд, а его соперник здорово выглядел на приеме. Поведя 4:1, Карацев оказался в двух шагах от полуфинала «Большого шлема».

В этот момент Аслан как будто немного засомневался в собственных силах. Пошли ошибки, откровенно неудачные удары. Но этот эпизод оказался очень коротким — Карацев вернулся к прежней игре и оформил победу в четырех сетах.

Он стал первым полуфиналистом нынешнего Australian Open и первым в истории дебютантом, вышедшим в полуфинал турнира «Большого шлема». А еще первым россиянином в этой стадии со времен Марата Сафина в 2005-м и первым победителем квалификации в полуфинале с 1977 года.

— Невероятное чувство, — сказал Карацев после победы. — Конечно, для меня это большой сюрприз — я и раньше много работал, но таких результатов не было. В начале мой соперник был быстрее, но потом я заиграл в свою силу. О том, кто будет следующим соперником, Новак Джокович или Саша Зверев, пока даже не думал.