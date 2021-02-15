Свитолина прокомментировала вылет от Пегулы в 1/8 финала Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина 15 февраля прокомментировала поражение в 1/8 финала Australian Open от американки Джессики Пегулы (4:6, 6:3, 3:6).

«Это был неудачный день, я не смогла настроиться на борьбу и допускала очень много ошибок. Наверное, это из-за недонастроя, внимание мое было где-то далеко. Вообще это был тяжелый день, неприятные чувства сейчас испытываю», — цитирует 26-летнюю спортсменку WTA Insider в Twitter.

В четвертьфинале турнира Пегула встретится против соотечественницы Дженнифер Брэди, которая в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич — 6:1, 7:5.

Встреча Пегула — Векич состоится во вторник, 16 февраля. Начало — в 3.00 (мск).