Медведев, Рублев и Карацев добились уникального достижения на Australian Open
09:18
Сразу три российских теннисиста впервые в истории Открытой эры тенниса сыграют в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема».
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, восьмая ракетка Андрей Рублев, а также дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев поборются за полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
При этом все россияне впервые в карьере сыграют на такой стадии Australian Open.
Напомним, что Медведев и Рублев в четвертьфинале сыграют друг с другом. Карацев встретится с болгарином Григором Димитровым.
History for Russia ??— ATP Tour (@atptour) February 15, 2021
For the first time in the Open Era, three Russian men have reached the quarter-finals of a Grand Slam #AusOpen pic.twitter.com/NuXZ7KCyxt
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