Медведев, Рублев и Карацев добились уникального достижения на Australian Open

Сразу три российских теннисиста впервые в истории Открытой эры тенниса сыграют в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема».

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, восьмая ракетка Андрей Рублев, а также дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев поборются за полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

При этом все россияне впервые в карьере сыграют на такой стадии Australian Open.

Напомним, что Медведев и Рублев в четвертьфинале сыграют друг с другом. Карацев встретится с болгарином Григором Димитровым.