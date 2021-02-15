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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Медведев, Рублев и Карацев добились уникального достижения на Australian Open

09:18
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Сразу три российских теннисиста впервые в истории Открытой эры тенниса сыграют в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема».

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, восьмая ракетка Андрей Рублев, а также дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев поборются за полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

При этом все россияне впервые в карьере сыграют на такой стадии Australian Open.

Напомним, что Медведев и Рублев в четвертьфинале сыграют друг с другом. Карацев встретится с болгарином Григором Димитровым.

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