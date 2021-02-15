Брэди обыграла Векич и вышла в четвертьфинал Australian Open

Американская теннисистка Дженнифер Брэди в 1/8 финала Australian Open обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:1, 7:5.

Встреча длилась 1 час 32 минуты. Американка сделала 9 эйсов, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнта. Хорватка четыре раза подала навылет, семь раз ошиблась на второй подаче и взяла один брейк.

В четвертьфинале Брэди встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Дженнифер Брэди (США, 22) — Донна Векич (Хорватия, 28) — 6:1, 7:5