Надаль в трех сетах обыграл Фоньини и вышел в 1/4 финала Australian Open
09:42
Испанский теннисист Рафаэль Надаль 15 февраля в матче 1/8 финала Australian Open в трех сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:4, 6:2. Матч длился два часа и 20 минут.
В четвертьфинале Надаль встретится против победителя в паре Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия, 16) — 6:3, 6:4, 6:2
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю