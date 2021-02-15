Надаль в трех сетах обыграл Фоньини и вышел в 1/4 финала Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 15 февраля в матче 1/8 финала Australian Open в трех сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:4, 6:2. Матч длился два часа и 20 минут.

В четвертьфинале Надаль встретится против победителя в паре Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия, 16) — 6:3, 6:4, 6:2