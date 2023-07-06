Свитолина обыграла Мертенс и вышла в третий круг Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс во втором круге Уимблдона — 6:1, 1:6, 6:1.
Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Свитолина сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Мертенс 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.
В третьем круге турнира соперницей Свитолиной станет американка София Кенин.
Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, WC) — Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — 6:1, 1:6, 6:1
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