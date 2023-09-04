Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:58

Свентек уступила Остапенко в 1/8 финала US Open, взяв один гейм в третьем сете

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ига Свентек.
Фото WTA

Первая ракетка мира Ига Свентек в 1/8 финала US Open уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 6:3, 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. На счету 22-летней польки 3 эйса, 3 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. У 26-летней латвийки 7 подач навылет, 3 двойных ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале Остапенко встретится с американкой Кори Гауфф.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Елена Остапенко (Латвия, 20) — 6:3, 3:6, 1:6

Источник: Сетка US Open
US Open
Елена Остапенко
Ига Свентек
1
20
Читайте также
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ
Ламин Ямаль из «Барселоны» стал самым юным игроком в истории ла лиги
Авиация ЧФ уничтожила 4 военных катера с боевиками ВСУ в Черном море
В Турции назвали переговоры Эрдогана и Путина важными для зерновой сделки
Политолог заявил об участии США в назначении нового министра обороны Украины
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Соболенко после вылета Свентек из US Open станет первой ракеткой мира
Свентек уступила с Остапенко, Гауфф победила Возняцки в 1/8 финала US Open: матчи 3 сентября
Джокович обыграл Гойо, матчи Тиафо и Фритца в 1/8 финала US Open: расписание 3 сентября
Джокович обыграл Гойо и вышел в четвертьфинал US Open
Тиафо обыграл Хидзикату и вышел в четвертьфинал US Open
Аванесян и Рахимова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович обыграл Гойо, матчи Тиафо и Фритца в 1/8 финала US Open: расписание 3 сентября

Свентек уступила с Остапенко, Гауфф победила Возняцки в 1/8 финала US Open: матчи 3 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости