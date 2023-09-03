Свентек сыграет с Остапенко, Гауфф против Возняцки в 1/8 финала US Open: матчи 3 сентября

Матч Гауфф с Возняцки в 1/8 финала турнира US Open начнется в 21.00 мск 3 сентября

Седьмой игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Публикуем расписание и результаты игр четвертого круга US Open (время начала — московское).

Первая ракетка мира из Польши Ига Свентек встретится с латвийкой Еленой Остапенко и другие противостояния 1/8 финала турнира.

US Open 2023: расписание матчей женской сетки 3 сентября (воскресенье)

3 сентября. 18.00. Каролина Мухова (Чехия) — Ван Синьюй (Китай)

3 сентября. 19.30. Сорана Кирстя (Румыния) — Белинда Бенчич (Швейцария)

3 сентября. 21.00. Каролин Возняцки (Дания) — Коко Гауфф (США)

4 сентября. 04.00. Ига Свентек (Польша) — Елена Остапенко (Латвия)

«СЭ» на сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей четвертого круга турнира «Большого шлема».

Британская теннисистка Эмма Радукану становилась победительницей US Open в 2022 году.

Расписание матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр и результаты турниров доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»