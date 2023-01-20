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Сегодня, 09:33

Свентек менее чем за час обыграла Букшу в третьем круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек обыграла испанку Кристину Букшу в третьем круге Australian Open 2023.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:1, его продолжительность — 55 минут.

1-я ракетка мира Свентек 3 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету 100-й ракетки Букши — 1 эйс, 3 двойные и ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Свентек поборется с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Бернарда Пера
В другом матче Кори Гауфф из США обыграла соотечественницу Бернарду Перу со счетом 6:3, 6:2. В четвертом круге Гауфф встретится с Еленой Остапенко (Латвия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Кристина Букша (Испания, Q) — 6:0, 6:1

Кори Гауфф (США, 7) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 6:2

Елена Остапенко (Латвия, 17) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 6:0

Теннис
Australian Open
Елена Остапенко
Ига Свентек
Кори Гауфф
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