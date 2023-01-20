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Сегодня, 09:26

Маррей вернулся на Australian Open спустя 8 часов после длительного матча с Коккинакисом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Энди Маррей.
Фото Скриншот

Британский теннисист Энди Маррей утром был замечен на территории проведения Australian Open.

Как сообщает официальный Twitter турнира, 35-летний спортсмен вернулся спустя 8 часов после вчерашнего матча с Танаси Коккинакисом, который закончился в 04.06 утра по местному времени.

Матч второго круга Australian Open между Марреем и Коккинакисом длился 5 часов 50 минут и завершился со счетом 4:6, 6:7, 7:6, 6:3, 7:5 в пользу британца.

Следующим соперником Маррея станет испанец Роберто Баутиста Агут. Матч пройдет в ночь на 21 января.

Теннис
Australian Open
Энди Маррей
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