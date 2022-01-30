Стало известно, сколько получит Медведев после поражения в финале Аustralian Open

Россиянин Даниил Медведев во второй раз подряд дошел до финала Australian Open. Но в финале-2022 он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Призовой фонд Australian Open в 2022 году составляет 54 миллиона долларов, при этом за выход в финал участник получает1,584 миллиона, а победитель — более 3 миллионов.

Напомним, что Даниила Медведева оштрафовали на 12 тысяч за поведение во время полуфинального матча с греком Стефаносом Циципасом. В конце второго сета россиянин накричал на судью за то, что тот, по его мнению, не обращал внимания на подсказки Циципасу со стороны отца-тренера. Штраф вычтут из призовых.