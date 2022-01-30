Даниил Медведев в финале Australian Open провел самый длинный матч в карьере
Для Медведева финал Australian Open против Надаля стал самым длинным матчем в карьере
Российский теннисист Даниил Медведев в финале Australian Open одиночного разряда проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7). Матч длился 5 часов 24 минуты.
Таким образом, эта игра стала самой длинной в карьере россиянина.
В финале Медведев выиграл первые два сета. Остальные три остались за Надалем.
Отметим, Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.
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