Даниил Медведев в финале Australian Open провел самый длинный матч в карьере

Для Медведева финал Australian Open против Надаля стал самым длинным матчем в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев в финале Australian Open одиночного разряда проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7). Матч длился 5 часов 24 минуты.

Таким образом, эта игра стала самой длинной в карьере россиянина.

В финале Медведев выиграл первые два сета. Остальные три остались за Надалем.

Отметим, Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.