Рафаэль Надаль выиграл 21-й турнир «Большого шлема» и обошел Джоковича с Федерером

Надаль обошел Федерера и Джоковича по победам в турнирах «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале Australian Open обыграл россиянина Даниила Медведева (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5) и выиграл 21-й турнир «Большого шлема».

Таким образом, по этому показателю 35-летний спортсмен обошел Новака Джоковича и Роджера Федерера. У них по 20 побед.

Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.