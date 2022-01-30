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Сегодня, 17:17

Рафаэль Надаль выиграл 21-й турнир «Большого шлема» и обошел Джоковича с Федерером

Надаль обошел Федерера и Джоковича по победам в турнирах «Большого шлема»
Виктория Кравченко
Рафаэль Надаль.
Фото Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале Australian Open обыграл россиянина Даниила Медведева (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5) и выиграл 21-й турнир «Большого шлема».

Таким образом, по этому показателю 35-летний спортсмен обошел Новака Джоковича и Роджера Федерера. У них по 20 побед.

Надаль выиграл Australian Open 2-й раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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