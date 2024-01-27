Соболенко станцевала после победы на Australian Open-2024

2-я ракетка мира Арина Соболенко исполнила чемпионский танец после победы на Australian Open-2024. В финале она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2.

Белоруска станцевала во время послематчевого интервью в прямом эфире Eurosport.

25-летняя Соболенко стала третьей теннисисткой за последние 10 лет, выигравшей один и тот же турнир «Большого шлема» подряд, а также первой после Виктории Азаренко, защитившей титул на Australian Open.