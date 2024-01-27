Соболенко обыграла Циньвэнь и защитила титул на Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open-2024 — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 15 минут.

2-я ракета мира Соболенко 3 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету 15-й ракетки мира Циньвэнь 6 эйсов, 6 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Соболенко защитила прошлогодний титул на Australian Open. 25-летняя белоруска стала двукратной победительницей турниров «Большого шлема».

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — 6:3, 6:2

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