Симона Халеп и Кори Гауфф вышли в третий круг Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп и американка Кори Гауфф вышли в третий круг Уимблдона.
Во втором круге турнира Халеп обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счетом 7:5, 6:4. Отметим, что для Флипкенс это был последний матч в карьере. В третьем круге Халеп встретится с полячкой Магдаленой Фрех.
Гауфф обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:2, 6:3. И в следующем раунде сыграет с Амандой Анисимовой из США.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Кори Гауфф (США, 11) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:2, 6:3
Симона Халеп (Румыния, 16) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:5, 6:4
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