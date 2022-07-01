Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 00:03

Симона Халеп и Кори Гауфф вышли в третий круг Уимблдона

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Румынская теннисистка Симона Халеп и американка Кори Гауфф вышли в третий круг Уимблдона.

Во втором круге турнира Халеп обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счетом 7:5, 6:4. Отметим, что для Флипкенс это был последний матч в карьере. В третьем круге Халеп встретится с полячкой Магдаленой Фрех.

Гауфф обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:2, 6:3. И в следующем раунде сыграет с Амандой Анисимовой из США.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кори Гауфф (США, 11) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:2, 6:3

Симона Халеп (Румыния, 16) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:5, 6:4

Теннис
Wimbledon
Кори Гауфф
Симона Халеп
0
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
Дзагоева зовут в «Аланию», Урунов собрался в «Химки», а ЦСКА нашел опорника из сборной Чили. Главные трансферные слухи РПЛ 30 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мугуруса о неудачах в сезоне-2022: «Надеюсь, оставшиеся шесть месяцев будут более сносными»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости