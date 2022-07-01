Симона Халеп и Кори Гауфф вышли в третий круг Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп и американка Кори Гауфф вышли в третий круг Уимблдона.

Во втором круге турнира Халеп обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс со счетом 7:5, 6:4. Отметим, что для Флипкенс это был последний матч в карьере. В третьем круге Халеп встретится с полячкой Магдаленой Фрех.

Гауфф обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:2, 6:3. И в следующем раунде сыграет с Амандой Анисимовой из США.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кори Гауфф (США, 11) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:2, 6:3

Симона Халеп (Румыния, 16) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:5, 6:4