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30 июня, 23:45

Мугуруса о неудачах в сезоне-2022: «Надеюсь, оставшиеся шесть месяцев будут более сносными»

Мугуруса прокомментировала неудачное начало сезона-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала неудачное начало сезона-2022.

«Последние полгода получились очень сложными. Я столкнулась с поражениями, разочарованием и давлением. Моя команда приложила очень много усилий для того, чтобы я была готова к «Ролан Гаррос» и «Уимблдону» — турнирам, которые я так люблю. И для меня стало тяжелым ударом то, что я не смогла найти свой теннис.

Я хочу принести извинения всем болельщикам и всем, кто от меня чего-то ждет. Надеюсь, оставшиеся шесть месяцев 2022-го будут более сносными, и я хотя бы снова найду хорошие ощущения на корте», — написала Мугуруса в своем Twitter-аккаунте.

28-летняя теннисистка с начала сезона-2022 проиграла 12 матчей из 20.

На Уимблдоне Мугуруса проиграла бельгийке Грит Миннен в первом круге со счетом 4:6, 0:6. На «Ролан Гаррос» испанка тоже проиграла первый матч, уступила Кайе Канепи со счетом 6:2, 3:6, 4:6.

Мугуруса на данный момент занимает 10-е место в рейтинге WTA.

Источник: https://twitter.com/GarbiMuguruza/status/1542474464859922434
Теннис
Гарбинье Мугуруса
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