Бублик не смог пройти в четвертый круг Уимблдона

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил американцу Фрэнсису Тиафо в третьем круге Уимблдона.

Матч продолжался 2 часа 57 минут и завершился со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (3:7), 4:6.

Бублик 25 раз подал на вылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету американца 9 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Тиафо поборется с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Фрэнсис Тиафо (США, 23) — Александр Бублик (Казахстан) — 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 6:4