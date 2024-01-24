Сидорова не сумела выйти в полуфинал юниорского парного турнира Australian Open

Российская теннисистка Кристиана Сидорова в паре с Майей Джойнт (Австралия) уступила Юлии Пастиковой (Чехия) и Юлии Штусек (Германия) в четвертьфинале юниорского парного турнира Australian Open — 6:0, 1:6, 5:10.

Игра продолжалась 55 минут.

В полуфинале Пастикова и Штусек сыграют с победительницами встречи Асылжан Арыстанбекова (Казахстан)/Юлия Перапехина (Белоруссия) — Ханна Клугман (Великобритания)/Мингги Сюй (Великобритания).