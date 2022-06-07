Тарпищев: «Спорт всегда был вне политики. Мы одна большая спортивная семья»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал вмешательство политики в теннисную среду.

«Нам даже хорошо, раз не будут начислять очки за Уимблдон. WTA и ATP по большей части защищают не наших спортсменов, а себя. Потому что у них есть договоренность с ведущими турнирами, где написано, что допускают к соревнованиям чисто по рейтингу без национальной принадлежности. Они этих правил придерживаются, честь и хвала им за это. Не надо политизировать проблему, спорт всегда был вне политики и с этой позиции, когда мы втягиваем себя в политические разборки, мы только теряем. Поэтому с этой точки зрения всегда стоит подчеркивать, что мы одна большая спортивная семья, независимо от катаклизмов, которые сейчас творятся. Самое интересное это то, что в теннисе еще никто не отказался против нас играть, в отличие от других видов спорта. Поэтому из того, что сейчас происходит надо делать выводы и совершенствоваться», — сказал Тарпищев «СЭ».

20 мая АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских теннисистов.