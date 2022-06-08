Свентек рассказала о встрече с Робертом Левандовски после финала «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свентек рассказала о встрече с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски после финального матча «Ролан Гаррос». В финале турнира первая ракетка мира обыграла американку Кори Гауфф.

«После победы в финале я убежала с корта и пошла в свою ложу, чтобы отпраздновать со своей командой, а затем увидела Роберта Левандовски в нескольких рядах позади них. Я была очень удивлена, так как не знала, что он был там.

Моя команда знала, что он там, но не сказали мне, чтобы я не отвлекалась, и это правильно. Увидеть его было честью. Я рада, что он захотел посмотреть мой матч, и ему понравился мой теннис», — цитирует Свентек BBC.

Полька выиграла турнир «Большого шлема» во второй раз в карьере. Первую победу она также одержала на «Ролан Гаррос» в 2020 году.