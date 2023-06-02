Джокович обошел Надаля по проценту побед на турнирах «Большого шлема»

Серб Новак Джокович обыграл испанца Алехандро Давидович Фокину в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2.

Таким образом, Джокович повысил свой процент побед на турнирах «Большого шлема» до 87,98. По этому показателю он поднялся на второе место в истории Открытой эры, сместив испанца Рафаэля Надаля — 87,96 процента побед.

Лидирует в списке Бьорн Борг — 89,24 процента. В топ-5 входят Роджер Федерер (86,01) и Род Лэйвер (85,71).

На турнирах «Большого шлема» Джокович провел 391 матч, в которых одержал 344 победы. На счету Надаля — 357 игр и 314 побед. Борг на ТБШ провел 158 матчей и одержал 141 победу. У Федерера — 429 игр и 369 побед (максимум в истории).

Джокович и Надаль лидируют по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» — по 22.