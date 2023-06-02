Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 23:31

Джокович обошел Надаля по проценту побед на турнирах «Большого шлема»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Серб Новак Джокович обыграл испанца Алехандро Давидович Фокину в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2.

Таким образом, Джокович повысил свой процент побед на турнирах «Большого шлема» до 87,98. По этому показателю он поднялся на второе место в истории Открытой эры, сместив испанца Рафаэля Надаля — 87,96 процента побед.

Лидирует в списке Бьорн Борг — 89,24 процента. В топ-5 входят Роджер Федерер (86,01) и Род Лэйвер (85,71).

На турнирах «Большого шлема» Джокович провел 391 матч, в которых одержал 344 победы. На счету Надаля — 357 игр и 314 побед. Борг на ТБШ провел 158 матчей и одержал 141 победу. У Федерера — 429 игр и 369 побед (максимум в истории).

Джокович и Надаль лидируют по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» — по 22.

Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Российская серия в Кубке Стэнли продлена: Бобровский или Барбашев станет чемпионом НХЛ
Звезда сборной Аргентины мечтает стать чемпионом мира по футгольфу. Этот вид спорта обожают Папен и Валуев
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Мужской «Ролан Гаррос», 3-й круг: Хачанов обыграл Коккинакиса, Рублев уступил Сонего
Алькарас победил Шаповалова в третьем круге «Ролан Гаррос»
Женский «Ролан Гаррос», 3-й круг: Касаткина победила Стирнс, Павлюченкова выиграла у Потаповой
Определилась соперница Аванесян в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Аванесян стала пятым лаки-лузером, вышедшим в 1/8 финала турнира «Большого шлема»
Украинка показала россиянке палец вместо рукопожатия. А Соболенко опасается за безопасность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Женский «Ролан Гаррос», 3-й круг: Касаткина победила Стирнс, Павлюченкова выиграла у Потаповой

Алькарас победил Шаповалова в третьем круге «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости