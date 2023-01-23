В ФТР эмоционально отреагировали на выход Рублева в четвертьфинал Australian Open: «Каждый играл на пределе своих сил»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» выход российского теннисиста Андрея Рублева в четвертьфинал Australian Open.

Рублев в 1/8 финала Australian Open обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

«Это был матч, в котором каждый играл на пределе своих сил. Он показал теннис на высшей степени интенсивности. И у Руне, и у Рублева были свои подъемы. Но если посмотреть статистику, Андрей был лучше по большинству показателей и в конце ему улыбнулась удача. Совершенно неважно, с кем он встретится в четвертьфинале. Соперников не выбирают. В любом случае, легкой прогулки точно не будет», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Алекс Де Минаур (Австралия).