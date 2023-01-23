Рублев обыграл Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев в 1/8 финала Australian Open обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

Встреча продолжалась 3 часа 39 минут. На счету 25-летнего россиянина 22 эйса, 4 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнта из 13, а также он смог отыграть два матчбола в пятом сете. У 19-летнего датчанина 8 подач навылет, 12 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 17.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Хольгер Руне (Дания, 10) — 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9)