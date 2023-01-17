Селиваненко: «У Павлюченковой есть все возможности быстро вернуться на свой уровень»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Анастасии Павлюченковой в матче первого круга Australian Open-2023.

Павлюченкова проиграла итальянке Камиле Джорджи в двух сетах — 0:6, 1:6.

«Возвращаться после достаточно длинного перерыва всегда непросто, — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко. — Сегодня, ко всему, еще был исключительно жаркий день, что наверняка добавило сложности играть, когда ты еще не набрал достаточно физической выносливости. Ну а Джорджи далеко не самый простой соперник, с которой, если у нее идет игра, всегда сложно. Поэтому счет, конечно, крупный, но ничего сверхъестественного я в нем не вижу. В принципе, игра и результат похожи на сегодняшний матч давно не игравшего Тима с Андреем Рублевым. Сколько нужно времени, чтобы набрать форму? По-разному, зависит от многих обстоятельств. Думаю, у Насти есть все возможности достаточно быстро вернуться на свой уровень».

Во втором круге Джорджи встретится с Анной-Каролиной Шмидловой, которая победила Мартину Тревизан (6:3, 6:2).