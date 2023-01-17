Свищев рассказал, повлияет ли на спортсменов решение организаторов AO запретить российский флаг

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев объяснил, как на российских спортсменов повлияет решение Федерации тенниса Австралии запретить болельщикам приносить флаги России и Белоруссии на матчи Australian Open 2023.

«Конечно, это неприятно. Безусловно, они читают и прессу, и всевозможные паблики. И это накладывает определенный отпечаток на выступление. Хочу обратить внимание наших болельщиков, что нужно с любовью относиться к нашим игрокам, не поддаваться на провокации. Болеть ведь можно по-разному, а времена сейчас непростые. Поэтому главное — не навредить», — приводит слова Свищева RT.

17 января организаторы Australian Open запретили приносить на матчи турнира российский и белорусский флаги. По словам организаторов, украинские болельщики 14 раз ызывали полицию и службу безопасности на стадион из-за флага России, поднятого на трибуне во время матча первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль (5:7, 7:6 (10:8), 1:6).

Australian Open проходит в Мельбурне с 16 по 29 января. В основную сетку турнира попали 20 представителей России, они выступают в нейтральном статусе.