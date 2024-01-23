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Сегодня, 19:06

Селиваненко назвал ключевой фактор успеха Джоковича в четвертьфинале Australian Open

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от матча первой ракетки мира Новака Джоковича с американцем Тэйлором Фритцем в четвертьфинале Australian Open-2024.

Сербский теннисист победил со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3.

«Джокович сыграл в своем стиле. Он способен отпустить соперника, но в решающий самый нужный момент включиться и переломить ход матча. Новак же не может всех легко обыгрывать в трех сетах. Фритц — это высококлассный игрок, имеющий в активе большие победы. Просто Джокович умеет переворачивать игру в свою пользу. Не всегда, но в большинстве случаев. Поэтому он и находится там, где находится», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее одолел Андрея Рублева из России (6:4, 7:6 (7:5), 6:3).

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/tennis/11476307-selivanenko-nazval-klyuchevoj-faktor-uspeha-dzhokovicha-v-chetvertfinale-otkrytogo-chempionata-avstralii.html
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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