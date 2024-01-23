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Сегодня, 18:54

Селиваненко о поражении Рублева в 1/4 финала Australian Open: «Андрей на этой стадии играет с лучшими, всему свое время»

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» поражение Андрея Рублева от Янника Синнера (4:6, 6:7 (5:7), 3:6) в четвертьфинальном матче Australian Open.

«Янник провел очередной великолепный матч, играя в высочайшем темпе и взвинчивая его в ключевые моменты. Андрей сыграл хорошо, но этого не хватило, чтобы противостоять Синнеру с его сегодняшней игрой.
Десятый подряд вылет Рублева в 1/4 финала турниров «Большого шлема»? Те, кто специализируется на теннисе, говорят про десятый выход Андрея в четвертьфиналы турниров «Большого шлема», что является очень серьезным достижением, а не про десятое поражение. Андрей на этой стадии играет с лучшими из лучших, всему свое время. У Андрея есть игра, при сохранении и совершенствовании которой победы придут и здесь [в четвертьфиналах]», — сказал Селиваненко «СЭ».

Рублев в 10-й раз в карьере не смог выйти в полуфинал турнира «Большого шлема».

В 1/2 финала Australian Open Синнер сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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