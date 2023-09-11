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Сегодня, 03:01

Селиваненко — о победе Джоковича над Медведевым в финале US Open: «Теннис высочайшего уровня»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу Новака Джоковича над Даниилом Медведевым в финале US Open (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

«Теннис высочайшего уровня с изобилием длинных розыгрышей и головокружительных комбинаций. Новак сегодня провел весь матч практически на полной концентрации. Второй сет мог, конечно, завершиться в любую сторону. А дальше в третьем сете Новак контролировал игру и довел ее до победы. Отличный финал, доставивший удовольствие всем, кто его смотрел», — сказал Селиваненко «СЭ».

Джокович выиграл 24-й «шлем» в свой карьере и с понедельника снова станет первой ракеткой мира.

US Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
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