Селиваненко — о победе Джоковича над Медведевым в финале US Open: «Теннис высочайшего уровня»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу Новака Джоковича над Даниилом Медведевым в финале US Open (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

«Теннис высочайшего уровня с изобилием длинных розыгрышей и головокружительных комбинаций. Новак сегодня провел весь матч практически на полной концентрации. Второй сет мог, конечно, завершиться в любую сторону. А дальше в третьем сете Новак контролировал игру и довел ее до победы. Отличный финал, доставивший удовольствие всем, кто его смотрел», — сказал Селиваненко «СЭ».

Джокович выиграл 24-й «шлем» в свой карьере и с понедельника снова станет первой ракеткой мира.