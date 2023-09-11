Тарпищев — о поражении Медведева в финале US Open: «Пик формы у Дани пришелся на Алькараса»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева от Новака Джоковича в финале US Open (3:6, 6:7 (5:7), 3:6).

«Пик формы у Дани пришелся на Алькараса. Но, наверное, результат в матче сегодня зависел от того, насколько восстановился Медведев по нервной нагрузке за четвертьфинал и полуфинал. Потому что концовка турнира легче была у Джоковича. Он реально не восстановился до конца психологически. Нервная нагрузка была неадекватной. И ему не хватило немножко терпения в игре. Если бы играли завтра, был бы другой теннис», — сказал Тарпищев «СЭ».

Также президент ФТР отметил, за счет чего Джоковичу удалось переиграть Медведева.

«Джокович тактически сыграл грамотно. Первый мяч варьировал, с задней линии он играл разнообразно и много резал слева. За счет этого сбивал Медведева. В принципе, по сегодняшнему состоянию, несмотря на то, что игра смотрелась и была интересна для болельщиков, конечно, достоинство Джоковича в стабильности и грамотной игре в тактическом плане была чуть выше чем у Медведева. Все равно Медведева надо похвалить за эти две недели, которые он сыграл на US Open. Он продемонстрировал выдающуюся игру против Алькараса. Это турнир с большим знаком плюс для него», — добавил Тарпищев.

Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». Также серб в четвертый раз стал победителем US Open. В 2023 году Новак выиграл пятый турнир, включая «Ролан Гаррос» и Australian Open.