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Макинрой о Кирьосе: «Он один из самых умных людей на корте и вне его»

Джон Макинрой назвал Ника Кирьоса одним из самых умных теннисистов
Алексей Еремин
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Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой назвал автралийца Ника Кирьоса одним из самых умных теннисистов перед финальным матчем Уимблдона против серба Новака Джоковича.

«Кирьос в лучшей форме, что я видел за последние шесть-семь лет, — цитирует Tennis 365 Макинроя со ссылкой на эфир BBC. — Он ведет себя профессионально, мне это нравится! Он один из самых умных людей, которых я когда-либо видел: на корте и вне его. Он так умен на корте, что ему даже не нужен тренер! Кирьос доминирует на Уимблдоне во многих отношениях».

Финал Уимблдона в мужском одиночном разряде пройдет в воскресенье, 10 июля. Кирьос вышел в финал после снятия с соревнований испанца Рафаэля Надаля.

Джокович и Кирьос играли друг с другом два раза и оба матча выиграл австралиец.

Источник: https://www.tennis365.com/grand-slam/wimbledon/john-mcenroe-loves-nick-kyrgios-professionalism-saying-he-doesnt-even-need-a-coach/
Теннис
Wimbledon
Джон Макинрой
Ник Кирьос
Новак Джокович
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