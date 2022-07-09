Макинрой о Кирьосе: «Он один из самых умных людей на корте и вне его»
Джон Макинрой назвал Ника Кирьоса одним из самых умных теннисистов
Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой назвал автралийца Ника Кирьоса одним из самых умных теннисистов перед финальным матчем Уимблдона против серба Новака Джоковича.
«Кирьос в лучшей форме, что я видел за последние шесть-семь лет, — цитирует Tennis 365 Макинроя со ссылкой на эфир BBC. — Он ведет себя профессионально, мне это нравится! Он один из самых умных людей, которых я когда-либо видел: на корте и вне его. Он так умен на корте, что ему даже не нужен тренер! Кирьос доминирует на Уимблдоне во многих отношениях».
Финал Уимблдона в мужском одиночном разряде пройдет в воскресенье, 10 июля. Кирьос вышел в финал после снятия с соревнований испанца Рафаэля Надаля.
Джокович и Кирьос играли друг с другом два раза и оба матча выиграл австралиец.
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