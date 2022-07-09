Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:33

Журова — о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Слава Богу, что не забанили всех, кто имеет какое-то отношение к России»

Журова отреагировала на победу Рыбакиной в финале Уимблдона
Читать «СЭ» в
Елена Рыбакина.
Фото AFP

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Уимблдона.

Рыбакина выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.

«В такой ситуации слава Богу, что не забанили всех, кто имеет русские корни или какое-то отношение к России. Мы всегда очень болеем за всех, кто когда-то был в СССР. Когда мы по каким-то причинам не выступаем, начинаем болеть за Казахстан, Белоруссию и других. У нас есть связь. Победа Елены лишний раз доказывает уровень нашей теннисной школы», — сказала Журова «СЭ».

23-летняя Рыбакина — уроженка Москвы и начинала карьеру в теннисе как гражданка России. Она сменила спортивное гражданство в июне 2018 года и стала представлять Казахстан.

Теннис
Wimbledon
Елена Рыбакина
Светлана Журова
0
Читайте также
Как начать заниматься йогой дома с нуля
Лондон, вы там в порядке? Уроженка Москвы Елена Рыбакина выиграла антироссийский Уимблдон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина победила Жабер в трех сетах и впервые в карьере выиграла Уимблдон
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости