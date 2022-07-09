Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Уимблдона.

Рыбакина выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.

«В такой ситуации слава Богу, что не забанили всех, кто имеет русские корни или какое-то отношение к России. Мы всегда очень болеем за всех, кто когда-то был в СССР. Когда мы по каким-то причинам не выступаем, начинаем болеть за Казахстан, Белоруссию и других. У нас есть связь. Победа Елены лишний раз доказывает уровень нашей теннисной школы», — сказала Журова «СЭ».

23-летняя Рыбакина — уроженка Москвы и начинала карьеру в теннисе как гражданка России. Она сменила спортивное гражданство в июне 2018 года и стала представлять Казахстан.