Рууд поделился ожиданиями от финала «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд признался, что будет рад сыграть в финале «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля.

«Это невероятно... Надаль — последний игрок «большой тройки» и самый лучший игрок в мире, против которого я никогда не играл, поэтому я думаю, что это идеальное время, и оно того стоит. Наконец, сыграть с ним в финале турнира «Большого шлема» будет особенным моментом для меня. Надеюсь, немного и для него. Рафа сыграл так много финалов, но, по крайней мере, на этот раз он играет со студентом из своей академии. Так что, надеюсь, это будет весело», — цитирует пресс-служба ATP Рууда.

Финал «Ролан Гаррос» состоится 5 июня. Начало матча — 16.00 по московскому времени.