Мюллер отреагировал на травму теннисиста Зверева, полученную в полуфинале «Ролан Гаррос» с Надалем

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал травму Александра Зверева, полученную в матче с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Поскорее поправляйся, Саша! Всего тебе наилучшего», — написал Мюллер в Twitter, добавив хэштег #ComeBackStronger (возвращайся сильнее).

После снятия Зверева Надаль со счетом 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал турнира. Во втором сете немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Корт ему пришлось покидать на инвалидной коляске.