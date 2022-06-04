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Сегодня, 12:42

Мюллер отреагировал на травму теннисиста Зверева, полученную в полуфинале «Ролан Гаррос» с Надалем

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал травму Александра Зверева, полученную в матче с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Поскорее поправляйся, Саша! Всего тебе наилучшего», — написал Мюллер в Twitter, добавив хэштег #ComeBackStronger (возвращайся сильнее).

После снятия Зверева Надаль со счетом 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал турнира. Во втором сете немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Корт ему пришлось покидать на инвалидной коляске.

Томас Мюллер
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Рафаэль Надаль
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