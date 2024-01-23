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Сегодня, 17:22

Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале Australian Open и закончил выступление в турнире

Виктория Кравченко
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче Australian Open — 4:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Встреча длилась 2 часа 40 минут. Оба теннисиста выполнили по десять подач навылет. Синнер допустил 3 двойных ошибки против 2 у Рублева. Итальянец реализовал 2 брейк-пойнта из 7, россиянин — 0 из 8.

Рублев в 10-й раз не смог выйти в полуфинал турнира «Большого шлема».

В 1/2 финала Australian Open Синнер сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/
Australian Open
Андрей Рублев
Янник Синнер
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