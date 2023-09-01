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Сегодня, 02:41

Рублев переиграл Монфиса во втором круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге US Open. В трех сетах он переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. На счету 25-летнего россиянина 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 из 14 реализованных брейк-пойнтов. 36-летний француз сделал 8 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Рублева будет другой француз — Артур Риндеркнех.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 8) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 6:3, 3:6, 6:1

Стэн Вавринка (Швейцария) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2

Николас Харри (Чили, 23) — Алекс Микельсен (США, WC) — 4:6, 6:3, 6:3, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания, 16) — Ю Сюй Сю (Тайвань, Q) — 7:5, 6:4, 6:4

Алекс Де Минаур (Австралия, 13) — У Ибин (Китай) — 6:1, 6:2, 6:1

Артур Риндеркнех (Франция) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:4, 5:3 отказ 2-го игрока

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Гаэль Монфис
8
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