Рублев переиграл Монфиса во втором круге US Open
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу во втором круге US Open. В трех сетах он переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.
Матч продолжался 2 часа 23 минуты. На счету 25-летнего россиянина 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 из 14 реализованных брейк-пойнтов. 36-летний француз сделал 8 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.
Следующим соперником Рублева будет другой француз — Артур Риндеркнех.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 8) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 6:3, 3:6, 6:1
Стэн Вавринка (Швейцария) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2
Николас Харри (Чили, 23) — Алекс Микельсен (США, WC) — 4:6, 6:3, 6:3, 6:3
Кэмерон Норри (Великобритания, 16) — Ю Сюй Сю (Тайвань, Q) — 7:5, 6:4, 6:4
Алекс Де Минаур (Австралия, 13) — У Ибин (Китай) — 6:1, 6:2, 6:1
Артур Риндеркнех (Франция) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:4, 5:3 отказ 2-го игрока