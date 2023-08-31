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Сегодня, 11:00

Матчи Рублева, Медведева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 31 августа

Матч Рублева с Монфисом 31 августа в 1/32 финала US Open начнется в 21.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Четвертый игровой день Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Российские теннисисты сыграют за право выйти в 1/16 финала US Open: Даниил Медведев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, а Андрею Рублеву будет противостоять француз Гаэль Монфис.

US Open 2023: расписание матчей мужской сетки 31 августа (четверг)

18.00 (мск). Джек Дрейпер (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша)

18.00. Александр Зверев (Германия) — Даниэль Альтмайер (Германия)

18.00. Майкл Ммо (США) — Джон Изнер (США)

18.00. Лоренцо Сонего (Италия) — Янник Синнер (Италия)

19.00. Энди Маррей (Великобритания) — Григор Димитров (Болгария)

19.30. Маттео Берреттини (Италия) — Артур Риндеркнех (Франция)

20.00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Стэн Вавринка (Швейцария)

21.00. У Ибин (Китай) — Алекс Де Минаур (Австралия)

21.00. Артур Филс (Франция) — Маттео Арнальди (Италия)

21.30. Гаэль Монфис (Франция) — Андрей Рублев (Россия)

21.30. Николас Харри (Чили) — Алекс Микельсен (США)

21.30. Ю Сюй Сю (Тайвань) — Кэмерон Норри (Великобритания)

23.00. Фелипе Мелигени Родригес Алвес (Бразилия) — Себастьян Баэс (Аргентина)

23.30. Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Дэниэл Эванс (Великобритания)

1 сентября, пятница

02.00. Карлос Алькарас (Испания) — Ллойд Харрис (ЮАР)

03.30. Даниил Медведев (Россия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия)

В России нет официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 года. Следить за матчами можно в матч-цетре сайта «СЭ», в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (потребуется VPN).

US Open закончится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Расписание и результаты матчей мужчин и женщин, микста и пар, обзоры игр и сетки турниров доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Андрей Рублев, Даниил Медведев, Дарья Касаткина. Матчи Медведева, Рублева, Касаткиной и другие: онлайн-трансляция второго круга US Open
Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/6/
Теннис
US Open
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