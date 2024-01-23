Рублев на тай-брейке проиграл второй сет Синнеру в четвертьфинале Australian Open

Россиянин Андрей Рублев проиграл второй сет в матче 1/4 финала Australian Open-2024 против итальянка Янника Синнера — 4:6, 6:7 (5:7).

Вторая партия продлилась 1 час 20 минут. Рублев на тай-брейке вел со счетом 5:1, а потом проиграл 6 очков подряд.

5-я ракетка мира Рублев 5 раз подал навылет, не допустил ни одной двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету 4-й ракетки мира Синнера 6 эйсов, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.