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Сегодня, 16:41

Рублев на тай-брейке проиграл второй сет Синнеру в четвертьфинале Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев проиграл второй сет в матче 1/4 финала Australian Open-2024 против итальянка Янника Синнера — 4:6, 6:7 (5:7).

Вторая партия продлилась 1 час 20 минут. Рублев на тай-брейке вел со счетом 5:1, а потом проиграл 6 очков подряд.

5-я ракетка мира Рублев 5 раз подал навылет, не допустил ни одной двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету 4-й ракетки мира Синнера 6 эйсов, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.

Новак Джокович, Андрей Рублев и&nbsp;Арина Соболенко. Матчи Рублева, Джоковича и Соболенко. Онлайн-трансляция Australian Open 23 января

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Янник Синнер
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