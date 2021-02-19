Рассел Кроу будет болеть за Медведева в финале Australian Open

Культовый австралийский актер, обладатель «Оскара» Рассел Кроу прокомментировал победу Даниила Медведева над Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. Россиянин выиграл в трех сетах (6:4, 6:2, 7:5) и встретится в финале с Новаком Джоковичем.

«Что ж, было плотнее, чем говорит статистика. Однажды он доберется до финала, если захочет. Сейчас я за Медведева и Наоми», — написал Кроу в Twitter.

Японка Наоми Осака вышла в финал Australian Open у женщин, где сыграет с американкой Дженнифер Брэди.