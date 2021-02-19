Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала выход россиянина Даниила Медведева в финал Australian Open. В полуфинале четвертая ракетка мира победил Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5).

«Забил. Заколотил. Подавил. Растоптал. Это про Медведева. Стефаноса даже жалко немного: сложно играть, когда на той стороне стенка, от которой агрессивно отскакивают все твои мячи, и пушка, которая сразу выбивает из тебя дух. Теперь ждем победы в финале!» — написала Канделаки в Telegram-канале.

В финальном матче Медведев сыграет с Новаком Джоковичем, который в 1/2 финала одолел другого россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).