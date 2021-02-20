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Свитолина и Монфис взяли перерыв в отношениях

09:58
Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Фото Instagram Заявление Монфиса и Свитолиной.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Фото Instagram
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Украинская теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис 20 февраля объявили о том, что берут перерыв в отношениях.

«Всем привет! Мы с Элиной решили взять перерыв в отношениях. Решение было невероятно сложным, потому что мы все еще любим друг друга, но... Просто два друга поняли, что им нужно личное пространство, чтобы жить самыми радостными и наполненными жизнями. Мы не будем ничего комментировать по этому поводу. С любовью, Элина и Гаэль», — говорится в сообщении в сторис Instagram Монфиса.

Монфис и Свитолина встречались с начала 2019 года.

Заявление Монфиса и Свитолиной.
Заявление Монфиса и Свитолиной.

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