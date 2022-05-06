Президент ФТР Тарпищев заявил, что Медведев сыграет на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о готовности Даниила Медведева сыграть на «Ролан Гаррос».

«Вчера я разговаривал с Медведевым, он будет играть на «Ролан Гаррос», — сказал Тарпищев «СЭ». — Он отлично себя чувствует. Пока он тренируется в щадящем режиме, но чувствует себя хорошо. На грунте он уже работает две недели».

26 апреля Медведев провел первую тренировку на корте после операции по удалению грыжи.

Последний раз 26-летний теннисист играл 31 марта, тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:7 (7:9), 3:6) в четвертьфинале турнира в Майами (США).

«Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 22 мая по 5 июня. Действующим победителем является серб Новак Джокович.