Даниил Медведев — Хамад Медьедович: смотреть трансляцию матча турнира в Риме
Медведев сыграет с Медьедовичем в третьем круге турнира в Риме 13 мая
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с сербом Хамадом Медьедовичем в третьем круге турнира в Риме в понедельник, 13 мая. Ориентировочное время начала — в 20.00 по московскому времени.
В России официальной трансляции теннисных турниров нет. В прямом эфире следить за встречей Медведев — Медьедович можно следить в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
В истории очных противостояний теннисисты ранее не встречались.
20-летний серб — 121 номер мирового рейтинга. 28-летний россиянин — 4-я ракетка мира.
Медведев — действующий победитель турнира в Риме. В прошлом году в финале итальянского «тысячника» бывшая первая ракетка мира обыграл датчанина Хольгера Руне в двух сетах — 7:5, 7:5.
Новости