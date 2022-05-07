Рублев сомневается, что россиян все же допустят до участия в Уимблдоне

Российский теннисист Андрей Рублев сомневается в отмене решения Уимблдона о запрете на участие в турнире российских и белорусских спортсменов.

«Я не питаю надежд. Прежде всего, думаю, что если они объявили уже одно решение, то не думаю, что отступят. Конечно, если решение изменится, это будет очень, очень приятно, и это будет очень хороший шаг со стороны организаторов. Считаю, что если мы сыграем, можем быть намного полезнее, чем если нас вообще забанят.

Думаю, что между ATP и Уимблдоном все еще идут переговоры, или что-то в этом роде, так что посмотрим, чем закончится эта история. Хотя, как я понимаю, что скорее всего не сыграем там... я особо и не надеюсь», — цитирует Eurosport Рублева.

Ранее против отстранения россиян и белорусов высказались Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Матс Виландер и другие.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года. 20 апреля организаторы турнира приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов.