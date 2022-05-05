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Сегодня, 11:06

Президент ФТР Шамиль Тарпищев: «Медведев, скорее всего, сыграет на «Ролан Гаррос», все к этому идет»

Антон Иванов
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии здоровья Даниила Медведева.

«Даниил начинает активно тренироваться на корте. Потихоньку набирает форму, приходит в себя после нестандартной травмы. Главное для него сейчас не торопиться, спокойно входить в игровой ритм, не форсировать восстановление. Торопиться ни в коем случае нельзя, иначе можно усугубить травму и выпасть на долгий срок. Какие у него шансы сыграть на «Ролан Гаррос»? Он, скорее всего, успеет набрать форму к «Большому шлему», все к этому идет. Но мы не будем загадывать, просто посмотрим, что будет в конце мая», — сказал Тарпищев «СЭ».

26 апреля Медведев провел первую тренировку на корте после операции по удалению грыжи.

Последний раз 26-летний теннисист играл 31 марта, тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:7 (7:9), 3:6) в четвертьфинале турнира в Майами (США).

«Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 22 мая по 5 июня. Действующим победителем является серб Новак Джокович.

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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