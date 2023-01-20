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Сегодня, 07:39

Потапова и Сизикова вышли во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянки Анастасия Потапова и Яна Сизикова в первом круге парного турнира Australian Open обыграли бельгийку Кирстен Флипкенс и немку Лауру Зигемунд.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Россиянки сделали один эйс и реализовали 2 брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Потапова и Сизикова встретятся с парой Кэролайн Доулхайд/Анна Калинская (США/Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 13) — 7:6 (7:2), 6:4

Анастасия Потапова
Яна Сизикова
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